Экс-глава Коми признался в мошенничестве на 2,5 млрд рублей

Бывший глава республики Коми Владимир Торлопов признал свою вину по делу о мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, передает «Интерфакс».

Как сообщил следователь на заседании суда по мере пресечения подозреваемому, помимо мошенничества в особо крупном размере Торлопову инкриминируется создание преступного сообщества и руководство им совместно с другим экс-главой Коми Вячеславом Гайзером.

Ранее Следственный комитет России (СКР) официально предъявил Владимиру Торлопову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве. По просьбе следствия, обвиняемый заключен под домашний арест.