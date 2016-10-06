Трамп предположил возможность сотрудничества с Россией при его президентстве

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не исключает сотрудничества с Россией в борьбе с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Я могу сказать так: думаю все согласятся, если мы получим Россию, которая вышла с нами и отправила ИГ в ад», — сказал Трамп.

Он почеркнул, что не знает, как сложатся отношения с РФ в случае его президентства. И опроверг утверждения о своем особом отношении к Владимиру Путину.

«Тут говорят, что я люблю Путина. Я не люблю и не ненавижу Путина. Давайте посмотрим, как это будет работать», — отметил Трамп.

Его кандидат в вице-президенты Майк Пенс во время дебатов сравнил Россию с медведем. Он допустил удары по сирийским правительственным войскам и раскритиковал российскую политику в Сирии. Кроме того, он заявил, что Трамп не поддержит Путина.