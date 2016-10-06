Глава «секретной кремлевской группы» осужден на 12 лет за хищение 6 млн долларов

Владислав Цораев, организатор хищения 6 млн долларов у бывшего кандидата в президенты России, губернатора Самарской области и сенатора Константина Титова, приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Никулинский суд Москвы вынес обвинительный приговор по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил срок отбывания наказания в колонии больше, чем просило обвинение (8,5 лет). Это связано с тем, что Цораев ранее уже был осужден за аналогичное преступление.

Также судом удовлетворены имущественные требования Константина Титова на общую сумму 280 млн рублей.

Преступление было совершено Цораевым в 2007 году, когда он представился Титову главой несуществующего секретного финансового подразделения Кремля «Центр», убедил вложить политика свои деньги в высокодоходный финансовый спецпроект. Титов одолжил деньги у своего сына-банкира.

Вскоре после получения от сенатора денег Цораев был осужден на длительный срок лишения свободы за мошенничество. Константин Титов обратился с иском лишь в 2015 году.