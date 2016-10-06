Шойгу подтвердил применение новейших секретных ракет Х-101 в Сирии

Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал о первом использовании стратегической авиацией в условиях боевой обстановки новейших секретных крылатых ракет Х-101 в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Получен практический опыт стрельб высокоточным оружием большой дальности с надводных кораблей и подводных лодок из акваторий Каспийского и Средиземного морей. Самолеты стратегической авиации в реальной боевой обстановке впервые применили новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью действия до 4,5 тысяч километров», — заявил Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что новейшее российское вооружение показало свою надежность и высокую эффективность при проводимой операции в Сирии. Успешно зарекомендовавшее себя вооружение будет поставляться в распоряжение ВС России.

«Прошел год, как наши Вооруженные силы выполняют боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. За это время удалось стабилизировать ситуацию в стране, освободить значительную часть ее территории от бандформирований международных террористов, наладить работу российского центра по примирению враждующих сторон», — отметил Сергей Шойгу.