Захарова усмотрела связь между обстрелом посольства РФ в Дамаске и угрозами США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что между обстрелом российского посольства в Дамаске и угрозами Вашингтона в адрес Москвы существует связь, сообщает РИА Новости.

«Как мы уже информировали, 3 октября минометному обстрелу подверглось российское посольство в Дамаске, стрельба велась из дамасского пригорода Джубар, эта территория подконтрольна террористическим группировкам "Джабхад-Фатх-аш-Шам", это экс-"ан-Нусра" (запрещена в России), как вы знаете. Пострадавших не было, но посольскому комплексу нанесен материальный ущерб. Мы усматриваем связь между этим терактом и прозвучавшими накануне из Вашингтона завуалированными угрозами в наш адрес», — сказала она.

5 октября представители США заблокировали заявление СБ ООН по поводу обстрела российского посольства в Дамаске, которое инициировала Россия. Ранее, 28 сентября, представитель Госдепартамента США Джон Кирби предрек России нападения сирийских группировок на российских военных в Сирии, а также на города РФ. Мария Захарова сравнила его слова с командой «фас!»