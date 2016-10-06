Австрийского олимпийского чемпиона по дзюдо обвинили в педофилии

Двукратный австрийский олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних девочек, пишет Associated Press.

Обвинение выдвинуто по результатам трехлетнего расследования. По данным следствия, во время работы в одном из венских спортивных клубов с 1990 по 2000 годы Зайзенбахер изнасиловал двух девочек, имела место также неудавшаяся попытка изнасилования.

Адвокат Бернхард Лехофер заявил, что Зайзенбахер знает о предъявленных ему обвинениях, но комментировать их не будет.