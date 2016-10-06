Путин уволил врио калининградского губернатора

Президент России Владимир Путин уволил Евгения Зиничева с поста временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Зиничев лично просил главу государства об отставке. Произошло это всего через два месяца после назначения Зиничева главой региона.

Исполнять обязанности калининградского губернатора будет глава регионального правительства Антон Алиханов. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, отметил Песков.