В кабмине одобрили трехлетнюю заморозку накопительной части пенсии

Члены правительственной комиссии по бюджетным проектировкам сегодня рассмотрели проект бюджета, предусматривающий заморозку накопительной части пенсии еще на три года, передает РИА Новости. В результате по этому проекту было принято положительное решение, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

По его словам, бюджетная комиссия выразила согласие с «параметрами федерального бюджета и нашего бюджета, в котором накопительная заморожена». Напомним, ранее сообщалось, что в случае продления заморозки накопительной части пенсии на трехлетний срок ПФР в 2017 году получит из госбюджета 977,1 млрд рублей.

Сегодня Антон Дроздов со ссылкой на соответствующие расчеты ПФР спрогнозировал, что к 2019 году средний размер пенсии в России достигнет 14,6 тысячи рублей, а социальная пенсия будет равна прожиточному минимуму.