Новосибирский программист открыл детсад для взрослых

Программист Евгений Пятковский открыл в Новосибирске детский сад для взрослых. Об этом говорится на его странице «ВКонтакте».

На сайте заведения сообщается, что оно расположено в микрорайоне Зеленый Бор» по адресу: ул. Зеленый Бор, 9. Там же, судя по открытым источникам, находится редакция журнала «Счастливое детство» и детский бассейн «Крепыш».

Как рассказал Пятковский изданию VN.ru, детский сад для взрослых открылся 6 октября, первыми в группу записались управляющие банков.

«Как-то сидели и спорили с друзьями, что такое счастье. И сошлись во мнении, что счастье — это период до школы, когда у тебя совершенно нет никаких забот, ты ходишь в садик, и все с тобой хорошо. Я по дочке двухлетней вижу — это действительно так. Как-то решил вместе с ней гусеницу сделать из бумаги. Восторг! Я получил столько эмоций. Так и появилась идея организовать детсад для взрослых», — сообщил основатель заведения.

По его словам, которые приводит «НГС.Новости», вложения в проект составили 600 тысяч рублей. Стоимость пребывания в детском саду — 3 тысячи рублей в день.

На сайте детсада для взрослых сказано, что ожидается открытие его филиалов в Москве и Санкт-Петербурге.

Евгений Пятковский известен как создатель мобильного приложения «Антиколлектор», блокирующего звонки агентств по взысканию долгов.