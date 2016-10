Житель Кувейта предстанет перед американским судом через Twitter

Кувейтский религиозный деятель Хаджжаж бен Фахд аль-Аджми будет вызван в американский суд для дачи показаний через Twitter. Об этом пишет US News & World Report.

Федеральный судья штата Калифорнии Лорель Билер рассматривает коллективный иск от сотен тысяч ассирийских христиан, пострадавших от действий боевиков в Сирии и Ираке. Аль-Аджми обвиняется в финансировании запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

Билер пояснила, что обычными средствами его явки в суд добиться невозможно, но свой аккаунт Аль-Аджми посещает систематически.

В 2014 году федеральный судья в Нью-Йорке в 2014 году разрешил допросить гражданина Турции через Facebook, LinkedIn и электронную почту. В 2013 году федеральный судья в Вирджинии позволила Федеральной комиссии по торговле снять показания с пяти подозреваемых в мошенничестве индийских граждан через Facebook и электронную почту.

Представитель истцов от калифорнийского отделения ордена Франциска Асизского Могиб Вайс уточнил, что адвокатам сначала придется доказать невозможность связи обычными способами. Он также подчеркнул, что возможность отправления судебного производства посредством связи через интернет сыграет огромную роль в расследовании дел, в которых фигурируют иностранные свидетели и подозреваемые.

