«Ашан» решил развивать сеть магазинов у дома

Президент «Ашан Ритейл Россия» Жан-Пьер Жермен заявил о решении вложить 1 млрд рублей в ребрендинг супермаркетов «Атак» и развитие сети «магазинов у дома» под своим брендом. Об этом пишут РИА Новости.

«Сейчас открыто 180 супермаркетов "Атак", их нужно будет переделать и с коммерческой точки зрения, и с точки зрения вывески. Все это будет стоить 1 миллиард рублей, даже немного больше», — пояснил Жермен.

Он также отметил, что уже существующие супермаркеты «Атак» будут ребрендированы, а новые магазины будут открываться под вывеской «Ашан». При этом, если магазин будет занимать малые торговые площади (от 200 до 500 квадратных метров), то он будет под вывеской «Мой Ашан».

«До конца года нам надо открыть еще 20 супермаркетов под вывеской "Ашан", и в следующем году мы в основном сосредоточимся на ремоделинге и откроем еще 20 новых. В 2018 году мы опять вернемся к своему ритму 35-40 магазинов в год. Что касается "магазинов у дома", как только наши тесты — потому что магазин "Мой Ашан" является тестовым — будут утверждены, мы будем открывать по 8-10 магазинов "Мой Ашан" и "Каждый день" в год», — рассказал Жермен.

Планируется, что супермаркет «Мой Ашан» будет представлен в традиционном виде «магазинов у дома». Магазины «Каждый день» будут реализовывать собственные торговые марки «Ашана».

Жан-Пьер Жермен сообщил, что на открытие одного магазина «Мой Ашан» потребуются инвестиции в размере 35 млн рублей, а для магазина «Каждый день» — 15 млн рублей.