Глава ПФР предсказал размер пенсии к 2019 году

Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов сделал прогноз по среднему размеру пенсионных выплат к 2019 году: по его мнению, эта сумма достигнет 14,6 тысячи рублей, передает РИА Новости.

При этом, уточнил Дроздов, социальная пенсия сравняется с прожиточным минимумом. Эти данные глава ПФР обнародовал, сославшись на проект бюджета фонда.

Напомним, 6 октября на совещании по социально-экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин обязал профильные ведомства изыскать средства для последующей индексации пенсий россиян.

В январе российские власти произведут единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей. Далее, в 2017-2019 годах, индексация пенсий будет проводиться с привязкой к фактической инфляции.