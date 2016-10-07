ФНС опровергла информацию об отмене налоговой отчетности

Федеральная налоговая служба РФ не планирует отменять налоговую отчетность и запускать технологию блокчейн в сфере учета доходов в ближайшее время. Об пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ФНС.

«Одновременно с этим ФНС России отмечает, что технология блокчейн не является альтернативой подачи деклараций. В настоящее время технология изучается службой, но при этом необходимо понимать, что использование блокчейна в государственных структурах возможно только после внесения конкретных программных решений в реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи и сертификации ФСБ или ФСТЭК России», — цитирует агентство слова источника.

В ФНС России также подчеркнули, что замглавы ведомства Даниил Егоров не заявлял об отмене налоговой отчетности взамен перехода на использование технологии блокчейн в ближайшей перспективе. Все это возможно лишь при условии должного развития информационных технологий в будущем.

Как сообщалось ранее, «Известия» рассказали о планах ФНС отказаться от подачи налоговых деклараций предпринимателями и внедрении блокчейн — децентрализованной базы данных о транзакциях после 2018 года.