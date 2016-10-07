Чуркин обличил антироссийскую цель резолюции по Алеппо

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин раскритиковал проект резолюции о введении в сирийском Алеппо режима прекращения огня. По его словам, в нынешнем виде документ просто не может быть принят Совбезом организации, передает ТАСС.

«Я не вижу возможности, как эта резолюция может пройти», — констатировал Чуркин, добавив, что проект, инициированный Францией, внесен «не для того, чтобы достичь прогресса и вывести ситуацию из текущего тупика, не для того, чтобы помочь Стаффану де Мистуре, а чтобы спровоцировать вето России».

Голосование по французскому проекту состоится завтра, 8 октября. Ранее стало известно о том, что Россия разместила в Сирии комплекс противовоздушной обороны С-300. США отреагировали на это заявлением о своем намерении продолжить обеспечение мер безопасности в стране. Израиль анонсировал уточнение взаимодействия с Россией.