Канадский легкоатлет объяснил наличие кокаина в допинг-пробе поцелуем

Федерация легкой атлетики Канады заявила, что кокаин попал в организм чемпиона мира по прыжкам с шестом Шона Барбера в результате полового акта, и он имел право выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ВВС.

22-летний спортсмен признался, что ночь перед допинг-тестом провел с женщиной, которая принимала кокаин, но ему об этом не сказала. Эксперты пришли к выводу, что принять столь малую дозу наркотика Барбер бы просто не смог.

В 2009 году французскому теннисисту Раширу Гаске удалось доказать, что запрещенное вещество попало в его организм через поцелуй. Он смог убедить антидопинговую комиссию Международной федерацией тенниса (ITF) в том, что наркотик попал к нему в организм через поцелуй. По словам Гаске, в одном из французских ночных клубов он познакомился с девушкой, принявшей кокаин. Дисквалификация на 2,5 месяца была с него снята.