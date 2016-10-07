Минтруд подумает об отмене оплаты услуг ЖКХ для пенсионеров

Заместитель министра труда России Андрей Пудов предложил внимательно изучить инициативу об освобождении пенсионеров от оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова Пудова на пленарном заседании Госдумы.

В мае текущего года депутат ГД от ЛДПР Александр Шерин внес законопроект, предполагающий отмену уплаты услуг ЖКХ для пенсионеров. Речь идет об отдельных коммунальных услугах: вода, газ и электроэнергия.

«Прямого отношения к законодательству пенсионному (инициатива) не имеет, вы говорите сейчас о льготах… в отношении конкретной группы лиц. Надо смотреть объективно, надо смотреть, в отношении каких категорий пенсионеров — работающих, неработающих – вы предлагаете, и исходя из этого строить выводы», — заявил Пудов в ответ на вопрос депутата о возможности освобождения пенсионеров от оплаты за коммунальные услуги.

При этом замминистра отметил, что пока не видел этого законопроекта.