Медведев поздравил Путина с 64-летием

Глава российского правительства Дмитрий Медведев разместил в официальном аккаунте кабмина в Instagram новость о поздравлении в адрес президента РФ Владимира Путина, которому сегодня, 7 октября, исполнилось 64 года.

«Дмитрий Медведев @damedvedev от имени правительства России поздравил президента Владимира Путина с днем рождения», — говорится в подписи к фото, на котором Медведев и Путин сидят за столом с чайным сервизом. Снимок сделан на озере Ильмень в Новгородской области: в середине сентября президент и премьер посетили остров Липно, где встречались с местными рыбаками.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отметит свое 64-летие в кругу родственников, близких и друзей

В пятницу, 7 октября, Путину исполнилось 64 года. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин отметит свой день рождения в кругу родных, близких и друзей — без публичных мероприятий.