Минобороны России задумалось о возвращении на Кубу и во Вьетнам

Минобороны России прорабатывает вопросы возвращения на Кубу и во Вьетнам, где в советское время располагались российские военные базы. Об этом заявил замглавы Минобороны Николай Панков во время пленарного заседания Госдумы, передает РИА Новости.

Дума сегодня рассматривает ратификацию соглашения о бессрочном размещении российской авиагруппы в Сирии на авиабазе Хмеймим, сообщает «Интерфакс». По словам Панкова, реализация соглашения не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета. Соглашение о базе России в Сирии подписано в Дамаске 26 августа 2015 года.

«Впервые в истории международный терроризм оформился и идеологически, и организационно, создав своё государство со всеми соответствующими структурами», — заявил Панков.

Необходимость участия в сирийской кампании военачальник обосновал беспрецедентностью угроз от запрещенной в РФ группировки ИГ.

«Амбиции этого образования беспрецедентны тоже. Поэтому у России и не только у России — у всех, кто здраво, объективно смотрит на современный мир, нет никакой альтернативы, кроме как бороться с международным терроризмом в его логове», — заявил он депутатам (цитата по Regnum.ru).