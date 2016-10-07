Спикер парламента Чечни избил главу Верховного суда республики

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов избил исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова 6 октября. Даудов требовал отставки Мурдалова и угрожал смертью в случае неподчинения. Об этом пишет «Кавказ.Реалии» со ссылкой на неназванные источники.

Согласно представленной информации, спикер чеченского парламента приехал к зданию суда в сопровождении 10 автомобилей. Около 40 человек окружили суд, а Даудов вошел в кабинет и.о. главы Верховного суда Чечни и начал избивать его, требуя, чтобы тот написал заявление об отставке. Мурдалов отказался, после чего к избиению присоединились охранники Даудова .

На угрозы о своем убийстве Тахир Мурдалов заявил: «Убить – не мужество, на большее ты не способен, мне терять нечего». После инцидента Даудов вышел из здания суда.

Как сообщает «Кавказ.Реалии», ни один врач Грозного не решился провести медицинское освидетельствование Мурдалова, после чего ему пришлось обратиться за помощью к офицеру управления ФСБ по Чеченской республике и дать соответствующие показания.

Также говорится о том, что Магомед Даудов лоббирует продвижение своего человека на пост председателя Верховного суда Чечни.