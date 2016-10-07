Минфин предложил снизить расходы на оборону на 1 трлн рублей

Министерство финансов России в проекте «Основных направлений бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предлагает урезать расходы на оборону с 3,88 трлн рублей в текущем году до 2,81 трлн в 2019 году. Документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно предложению Минфина, снижение оборонных расходов должно пройти постепенно: в 2017 году расходы составят 2,84 трлн, в 2018 году — 2,72 и в 2019 году — 2,81 трлн рублей.

Также Минфин предлагает урезать бюджетные расходы на здравоохранение: с 466 млрд рублей в 2016 году до 381 млрд в 2017-м, 398 млрд в 2018-м и 364 млрд в 2019 году.

Как передает ТАСС, сокращение выплат из бюджета будет идти параллельно с увеличением финансирования этой сферы из Фонда обязательного медицинского страхования.

В проекте трехлетнего бюджета министерство исходит из того, что в это период санкции в отношении РФ сохранятся.