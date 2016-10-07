Дипломаты подтвердили отсутствие уведомления от США о задержании двух россиян

Пресс-атташе консульства России в Сан-Франциско Максим Гончаров сообщил, что власти США не уведомляли российских дипломатов о задержании двух граждан РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«К нам в консульство информация об их задержании не поступала. Компетентные американские органы нам не сообщали, что они задержаны. Сами они к нам в консульство пока не обращались», — сказал дипломат.

Гончаров подтвердил, что ему известно об аресте россиян Дмитрия Карпенко и Алексея Крутилина по обвинению в попытке незаконного экспорта секретных технологий.

Уполномоченный Министерства иностранных дел России по правам человека, демократии и верховенству закона Константин Долгов сообщил «Интерфаксу», что американские власти могли в очередной раз пренебречь двусторонним договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

«Картина налицо. Очевиден очередной арест российских граждан без уведомления российских властей. Возможно, это вновь сделано в обход двустороннего российско-американского договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года», — сказал он.