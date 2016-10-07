Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 октября 2016, пятница, 10:47
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В России начнутся продажи нового корейского кроссовера
Тюменские художники рассказали о Тюмени будущего
Вячеслав Гильштейн: Охотиться на пернатых можно и с фотоаппаратом
По нулям: ФК «Тюмень» разошелся миром с «Факелом»
Из 24 спасенных на воде семеро тонули в районе моста Влюбленных
Купить квартиру с маткапиталом? Легко!
«Демьяновские мануфактуры» ответили на «экологическую» претензию
Тюменского автогонщика дисквалифицировали из-за смертельной аварии на ралли
На выборах в Еврейской автономии речь зашла о психиатре
Как это было в Еврейской автономии
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
07 октября 2016, 10:16
МИД России Россия США шпионаж

Дипломаты подтвердили отсутствие уведомления от США о задержании двух россиян

Шпионаж
Шпионаж
daily-nn.ru

Пресс-атташе консульства России в Сан-Франциско Максим Гончаров сообщил, что власти США не уведомляли российских дипломатов о задержании двух граждан РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«К нам в консульство информация об их задержании не поступала. Компетентные американские органы нам не сообщали, что они задержаны. Сами они к нам в консульство пока не обращались», — сказал дипломат.

Гончаров подтвердил, что ему известно об аресте россиян Дмитрия Карпенко и Алексея Крутилина по обвинению в попытке незаконного экспорта секретных технологий.

Уполномоченный Министерства иностранных дел России по правам человека, демократии и верховенству закона Константин Долгов сообщил «Интерфаксу», что американские власти могли в очередной раз пренебречь двусторонним договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

«Картина налицо. Очевиден очередной арест российских граждан без уведомления российских властей. Возможно, это вновь сделано в обход двустороннего российско-американского договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года», — сказал он.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Портрет Путина на Манхэттенском мосту.
Портрет Путина появился на мосту в Нью-Йорке
Владимир Стожаров «У самовара», 1956 год, фрагмент
ФСБ прослушивала сотрудников СКР с помощью самовара
Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на критику Емельяненко
Заседание бундестага, Берлин, Германия.
Бундестаг подтвердил намерение обвинить РФ в военных преступлениях из-за Сирии
Центр обслуживания системы «Платон»
Минтранс предупредил о повышении тарифа «Платона»
Архив новостей

Самое читаемое

Запуск баллистической ракеты
Новейшая российская РЛС обнаружила пуск со стороны США
Сергей Кириенко первый заместитель главы администрации Кремля
Назначение Кириенко как начало новой эры
Владимир Путин на встрече с учителями
Видео дня. Как Путин учителей «пытал»
Глава Чечни Рамзан Кадыров с сыновьями
Пацаны: Адам, Эли, Ахмат
Фото: interrex.com.pl
В свободной продаже оказались личные данные 20 млн россиян
10:35 Минфин заложил в новое бюджетное правило нефть по 40 долларов
10:28 Новосибирский программист открыл детсад для взрослых
10:16 Дипломаты подтвердили отсутствие уведомления от США о задержании двух россиян
09:58 Shell разрешили продавать российский газ за рубеж
09:51 Госорганы откажутся от продуктов Microsoft до апреля 2017 года

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Молчанов
Владимир Молчанов.
7 октября 1950 года родился теле- и радиоведущий Владимир Молчанов
09:42 Налоговая служба решила отменить декларации
09:37 Минтранс предупредил о повышении тарифа «Платона»
09:26 На «Фукусиме» ликвидируют утечку радиоактивной воды
09:25 ФСБ прослушивала сотрудников СКР с помощью самовара
09:15 Во время урагана «Мэтью» на Гаити погибли 339 человек
09:02 На Маврикии нашли обломок пропавшего малайзийского Boeing
08:59 Бундестаг подтвердил намерение обвинить РФ в военных преступлениях из-за Сирии
08:42 Кадыров ответил на критику Емельяненко
08:25 Хакеры сообщили о выданном американским атлетам разрешении на допинг
08:10 Портрет Путина появился на мосту в Нью-Йорке
06.10 21:07 Спецпосланник ООН предложил лично вывести боевиков «Джебхат ан-Нусры» из Алеппо
06.10 21:01 Суд Чада оштрафовал ExxonMobil на 74 млрд долларов
06.10 20:50 Справороссы предложили снизить зарплату парламентариев до 35 тысяч рублей
06.10 20:46 Прокуратура начала проверку закрытой выставки Джока Стерджеса
06.10 20:27 Кадыров отправил правительство Чечни в отставку
06.10 20:11 В Киеве переименовали Московскую площадь
06.10 20:01 Евро обновил годовой минимум
06.10 19:54 Сбербанк открыл в своих отделениях услугу лизинга автомобилей
06.10 19:51 Число жертв урагана «Мэтью» достигло 102 человек
06.10 19:28 Минобороны РФ предупредило о ликвидации американских ракет в Сирии
06.10 19:16 Сотрудников Пенсионного фонда обязали летать эконом-классом
06.10 19:10 Рефери на детских боях в Грозном назвал нокаут ребенка розыгрышем
06.10 19:08 Украину приняли в ЦЕРН раньше России
06.10 18:40 МОК лишил российскую прыгунью в высоту Чичерову бронзы Олимпиады
06.10 18:19 Экс-глава Коми признался в мошенничестве на 2,5 млрд рублей
06.10 18:04 Путин потребовал найти средства на индексацию пенсий
06.10 17:54 СМИ нашли семь рублевых миллиардеров в новом составе Госдумы
06.10 17:35 СМИ рассказали об отказе Обамы одобрить санкции против России по Сирии
06.10 17:15 Минобороны предложило удешевить похороны президентов и премьер-министров
06.10 17:08 Песков рассказал подробности встречи Нуланд и Суркова
06.10 16:55 Состояние госпитализированного лидера Палестины оценили как «нормальное»
06.10 16:52 Читатели «Полит.ру» отказались поздравлять Кадырова с днем рождения
06.10 16:40 В Fiat Chrysler возложили ответственность за смерть Ельчина на него самого
06.10 16:36 Чеченский омбудсмен не выявил нарушений в детских боях в Грозном
06.10 16:20 Росздравнадзор приостановил реализацию «Авастина» после потери зрения пациентами
06.10 16:08 Захарова усмотрела связь между обстрелом посольства РФ в Дамаске и угрозами США
06.10 15:50 Лужков наладит выпуск в России «социальных» бри и моцареллы
06.10 15:44 Путин уволил врио калининградского губернатора
06.10 15:35 Омбудсмен Кузнецова проверит детские бои в Чечне
06.10 15:22 Польский парламент отклонил закон о запрете абортов
06.10 15:06 Экс-главе Коми предъявили обвинение по делу Гайзера
06.10 15:00 Глава судейского департамента РФС Валентин Иванов подал в отставку
06.10 14:56 Россияне в сентябре увеличили расходы впервые за три года
06.10 14:39 Песков переадресовал вопрос о детских боях в Чечне надзорным органам
06.10 14:29 Экспертиза «Полит.ру»: В деле Антона Носика было допущено процессуальное нарушение
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.