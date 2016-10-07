Курс доллара впервые за год опустился ниже 62 рублей

Цена за доллар США в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже опускалась ниже 62 рублей.

Как сообщает ТАСС, это произошло впервые с начала года.

К 16:50 мск доллар торговался по 62,03 рубля, что на 10 копеек ниже уровня закрытия вчерашней торговой сессии.

Евро к этому времени стоил 69,41 рубля, прибавив 14 копеек.

Официальные курсы на 8 октября: доллар — 62,30 рубля; евро — 69,23 рубля.