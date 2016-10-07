На доме Путина в Дрездене появилась надпись «миротворец»

На стене многоэтажки в германском Дрездене, в которой в свое время жил нынешний президент России Владимир Путин, появилось граффити с его изображением и надписью «миротворец» по-английски.

Фотографии граффити появились в соцсетях.

Ранее сегодня баннер с изображением Путина и такой же подписью появился на мосту на Манхэттене, а также в центре Москвы.

Владимиру Путину сегодня исполнилось 64 года.