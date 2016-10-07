Дума одобрила введение балльной системы наказаний для водителей

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит балльную систему наказаний за нарушения ПДД, сообщает «Интерфакс».

Документ предусматривает лишение прав водителей, трижды за год грубо нарушивших правила.

Речь идет о:

- превышении скорости на 40 км/ч и более,

- нарушении правил переезда через железнодорожные пути,

- проезде на красный свет,

- отказе уступить дорогу машине, которая пользуются преимуществом при проезде проезда перекрестка,

- нарушении правил маневрирования,

- выезде на встречную полосу или трамвайные пути встречного движения,

- повороте налево или развороте в нарушение дорожных знаков,

- отказе уступить дорогу пешеходу.

Законопроект предлагает лишать за три таких нарушения прав на срок от одного года до полутора лет.

Однако, если нарушение зафиксировано лишь видеокамерой, водитель отделается штрафом.