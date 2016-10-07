Дума одобрила введение балльной системы наказаний для водителей
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит балльную систему наказаний за нарушения ПДД, сообщает «Интерфакс».
Документ предусматривает лишение прав водителей, трижды за год грубо нарушивших правила.
Речь идет о:
- превышении скорости на 40 км/ч и более,
- нарушении правил переезда через железнодорожные пути,
- проезде на красный свет,
- отказе уступить дорогу машине, которая пользуются преимуществом при проезде проезда перекрестка,
- нарушении правил маневрирования,
- выезде на встречную полосу или трамвайные пути встречного движения,
- повороте налево или развороте в нарушение дорожных знаков,
- отказе уступить дорогу пешеходу.
Законопроект предлагает лишать за три таких нарушения прав на срок от одного года до полутора лет.
Однако, если нарушение зафиксировано лишь видеокамерой, водитель отделается штрафом.