НАК отчитался об убийстве «эмиссара ИГ» в Ингушетии

В Назрановском районе Ингушетии в ходе перестрелки убиты шесть боевиков, в том числе эмиссар «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России), цитирует «Интерфакс» пресс-релиз Национального антитеррористического комитета.

По данным НАК, ФСБ подозревало боевиков в подготовке терактов. Ночью в Назрани и под утро в поселке Гази-Юрт Назрановского района были проведены силовые операции.

«На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться бандиты открыли огонь из автоматического оружия. Силами спецназа в Назрани нейтрализованы четверо боевиков и еще двое в Гази-Юрте», — сообщает НАК.

Среди убитых, по данным ведомства, был «эмиссар ИГИЛ Забайри Саутиев», который прибыл из Сирии «для возобновления террористической деятельности в республике».