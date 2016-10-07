Эстония засекла Су-27 в своем воздушном пространстве

Эстонское оборонное ведомство заявило об обнаружении в воздушном пространстве страны российского истребителя с выключенными транспондерами. По данным минобороны прибалтийской республики, нарушение продолжалось менее минуты, передает Reuters.

В министерстве уточнили, что инцидент произошел сегодня в 02:38 по местному времени.

Напомним, накануне о нарушении воздушного пространства российским истребителем Су-27 заявила Финляндия. Ее минобороны сообщило, что самолет находился на чужой территории в течение минуты. Российское оборонное ведомство, комментируя это сообщение, пояснило, что Су-27 пролетал над нейтральными водами Финского залива в рамках учебно-тренировочного полета.

Впоследствии финны сообщили о еще одном российском истребителе, который пересек границу страны на расстоянии примерно 30 километров от Хельсинки.