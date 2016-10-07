Хакеры сообщили о выданном американским атлетам разрешении на допинг

Антидопинговое агентство США (USADA) в 2015 году выдало 583 разрешения на терапевтическое применение запрещенных препаратов. Эта информация опубликована на сайте анонимных хакеров Fancy Bears.

«У нас есть несколько писем спортивных чиновников США, которые имеют отношение к допингу. Сегодня мы начинаем публикацию электронных писем научного руководителя Антидопингового агентства США (USADA) доктора Мэттью Федорука», — сказано в заявлении.

Разрешение на применение допинга получили велогонщики, триатлонисты, пловцы и лыжники. В письмах чиновников USADA также говорится о случаях сокрытия применения различных запрещенных препаратов.

Напомним, в сентябре хакеры взломали базу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и опубликовали списки спортсменов, применявших запрещенные препараты.

Среди них американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, теннисист Рафаэль Надаль (Испания), велогонщик Крис Фрум (Великобритания).

WADA подтвердило, что эти документы являются подлинными и получены в результате взлома системы ADAMS, в которой фиксируются все результаты допинг-тестов.