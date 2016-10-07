Российского посла вызвали в МИД Финляндии из-за пролетов военной авиации

Посол России в Финляндии Александр Румянцев сегодня был вызван в финский МИД, сообщается в твиттере дипведомства республики.

«Российский посол был вызван в МИД и проинформирован о предполагаемых нарушениях воздушного пространства. Россию попросили предоставить объяснения», — сообщает МИД Финляндии.

Финское минобороны утверждает, что днем и вечером 6 октября два российских истребителя незаконно находились в воздушном пространстве страны. В Минобороны России опровергли нарушение финской границы.

«Полеты проходили над нейтральными водами Финского залива в соответствии с полетными заданиями», — сообщили там (цитата по ТАСС).