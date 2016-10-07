Украинца Романа Сущенко официально обвинили в шпионаже

Официальное обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж) предъявило следствие гражданину Украины Роману Сущенко, задержанному в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сущенко Марка Фейгина.

«Ему предъявлено обвинение. Следователь продолжает излагать фабулу», — заявил Фейгин.

Сторона защиты также отметила, что ввиду того, что им с Сущенко не удалось встретиться ранее и обговорить позицию, обвиняемый не намерен давать показания следователям в пятницу. При этом гражданин Украины отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что сотрудниками ФСБ РФ задержан разведчик Минобороны Украины Роман Сущенко, который, по их предположению, занимался сбором данных, составляющих государственную тайну, относительно деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии. Подчеркивалось, что утечка подобной информации могла нанести ущерб обороноспособности государства.

Напомним, что украинская сторона отрицала причастность Сущенко к разведовательной деятельности и заверяла, что он является журналистом «Укринформ» и прибыл в Москву во время своего отпуска с частным визитом.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «это идет обычная работа специальных служб».

МИД Украины потребовал от консула России явиться в Киев для разъяснения инцидента с Сущенко. Позже пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила в своем Twitter, что российский консул не пришел на встречу, и выразила надежду, что в ближайшие сутки консул объяснит недопуск своего украинского коллеги к задержанному.