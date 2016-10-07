Белоруссия начала переговоры с Ираном о поставке нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале переговоров с Ираном о поставке нефти. Он подчеркнул, что процесс был инициирован после появления сложностей в переговорах по нефти и газу с Россией, сообщает ТАСС.

«Мы ведем переговоры с Ираном, который мечется в поисках для поставки нефти и который снизит нам цену», — сказал он.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия готова к компромиссам и рассмотрит появившиеся предложения России.

2 октября Белоруссия обновила тарифы на транспортировку нефти из России по трубопроводам на своей территории, увеличив их в полтора раза.

Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин заявил, что Белоруссия допустила нарушения при повышении тарифов на транзит нефти. Он отметил, что без санкции органов тарифного регулирования Минск имеет право повысить тарифы на среднегодовой индекс потребительских цен в году, увеличенный не более чем на 3%.