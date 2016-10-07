ФАС выступил за равные условия для производителей газа после 2018 года

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил, что его ведомство считает необходимым либерализовать после 2018 года не только СПГ, но и трубопроводный газ. Об этом он сообщил РБК.

Он предположил, что до 2018 года право на экспорт газа могут получить все конкуренты «Газпрома», включая нефтяные компании.

«Все больше становится и оснований для либерализации экспорта сетевого газа. Это возможно в разных форматах, как в рамках концепции единого канала, так и в рамках более полной либерализации», — цитирует его ТАСС.

Голомолзин уточнил, что либерализация газового рынка проводится по решению президентской комиссии 2015 года, которое предусматривает выработку равных условий для всех производителей газа внутри страны.