Германия прокомментировала заявления о расширении санкций против России

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Германия рассматривает все возможные варианты для урегулирования ситуации вокруг Сирии. Так Зайберт ответил на вопрос о возможности введения санкций против России. Об этом пишут РИА Новости.

«Все варианты обсуждаются», — заявил Зайберт, отметив при этом, что «приоритетным для нас остается то, чтобы людям была оказана помощь и было согласовано прекращение огня, от которого многое зависит».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что «в Кремле пока не видят повода для рассмотрения ответа на возможные новые санкции (ФРГ) против РФ из-за Сирии».

Ранее сообщалось о планах Германии предпринять новые меры к России в связи с сирийской ситуацией.