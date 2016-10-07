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07 октября 2016, 13:51
Германия Россия санкции Сирия

Германия прокомментировала заявления о расширении санкций против России

Флаг Германии
Флаг Германии

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Германия рассматривает все возможные варианты для урегулирования ситуации вокруг Сирии. Так Зайберт ответил на вопрос о возможности введения санкций против России. Об этом пишут РИА Новости

«Все варианты обсуждаются», — заявил Зайберт, отметив при этом, что «приоритетным для нас остается то, чтобы людям была оказана помощь и было согласовано прекращение огня, от которого многое зависит». 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что «в Кремле пока не видят повода для рассмотрения ответа на возможные новые санкции (ФРГ) против РФ из-за Сирии». 

Ранее сообщалось о планах Германии предпринять новые меры к России в связи с сирийской ситуацией.

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