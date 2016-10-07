Инициировавший «болотное дело» следователь получил повышение

Генерал-майор юстиции Михаил Гуревич, руководивший до конца июня 2012 года следственной группой по «болотному делу», назначен заместителем руководителя Главного следственного управления СК. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, теперь Гуревич возглавит управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности.

Отметим, до недавнего времени генерал-майор был старшим следователем по особо важным делам при председателе СК.

Напомним, фигурантами «болотного дела» стали более 30 человек.