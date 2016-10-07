Вашингтон обвинил Москву в организации хакерских атак

Американские власти утверждают, что Россия причастна к организации кибератак, направленных против политических партий США. Соответствующее заявление содержится в пресс-релизе министерства внутренней безопасности США.

Ведомство утверждает, что российские власти прибегли к помощи хакеров для оказания воздействия на ход предвыборной гонки. Сам факт атак представляется американским властям неопровержимым, а причастность к ним Москвы обосновывается в пресс-релизе тем, что якобы только высокопоставленные государственные чиновники могли дать добро на осуществление подобных акций.

В пресс-релизе министерства внутренней безопасности США говорится, что привлечение хакеров для атак «не является новым для Москвы», которая «использовала аналогичные тактики и подобные техники по всей Европе и Евразии» — в частности, для воздействия на общественное мнение.