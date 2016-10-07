Госдума одобрила бессрочное пребывание авиагруппы РФ в Сирии

Государственная дума РФ единогласно ратифицировала российско-сирийское соглашение о бессрочном размещении авиационной группы России на территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение, подписанное еще 26 августа 2015 года, оговаривает, что авиационная группа РФ размещается на сирийской территории по просьбе Сирии и дислоцируется на аэродроме Хмеймим на безвозмездной основе. При этом состав группы определяет Россия, а ее применение осуществляется по решению ее командира, который также советуется с представителями власти Сирии.

«Вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, необходимые для выполнения российской авиационной группой задач по предназначению, для обеспечения безопасности и жизнедеятельности ее личного состава, ввозятся на территорию Сирии без взимания каких- либо сборов и пошлин. Личный состав российской авиационной группы беспрепятственно пересекает границу и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами САР», — говорится в пояснительной записке к соглашению.

Подписанный документ также является гарантом неприкосновенности состава воздушной группировки РФ наряду с представителями дипкорпуса.

Также отмечается, что «соглашение заключается на бессрочный период и временно применяется с даты его подписания».

Напомним, что 30 сентября исполнился год с начала антитеррористической операции в Сирии.