ЦБ отказал в дополнительных деньгах агентству страхования вкладов

Совет директоров государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) приняло решение резко повысить размер взносов для банков, завышающих доходность по депозитам относительно базового уровня. Об этом сообщается на сайте АСВ.

АСВ для таких банков увеличило повышенную дополнительную ставку до 500% от базовой, доведя ее до максимально возможного уровня.

Предполагалось, что Центробанк РФ выделит дополнительный кредит агентству для пополнения фонда страхования вкладов, передает РБК.

Аналитики считают, что, возможно, регулятор лишь временно перенес сроки данного решения, подчеркивая, что получение дополнительных средств от ЦБ является необходимостью ввиду отсутствия иных источников у АСВ привлечения ликвидности.

Изменение ставки предсказывалось ранее, за эту меру высказывались ЦБ и Минфин. Такое решение является вполне обоснованным по причине того, что банки, завышающие доходность, несут потенциально повышенные риски для всей системы и, соответственно, должны взять на себя большие обязанности по финансированию АСВ.