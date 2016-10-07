Израиль уточнит военное взаимодействие с Россией из-за С-300 в Сирии

Минобороны Израиля обратилось к российским коллегам с просьбой согласовать дополнительные правила взаимодействия в связи с переброской в Сирию российской ракетной системы С-300. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Израильская сторона направила нам просьбу согласовать новые протоколы и правила взаимодействия, чтобы дополнить уже существующие механизмы, согласованные военными ведомствами двух стран после начала операции ВКС в Сирии», — сообщил собеседник издания.

По его словам, Минобороны РФ готовит ответ на этот запрос.