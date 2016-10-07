Скончалась актриса Людмила Иванова

Актриса театра и кино Людмила Иванова скончалась в Москве в возрасте 83 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу 13-й горбольнцы, куда актриса поступила 29 сентября.

Наибольшую популярность Ивановой принесла роль общественницы Шуры в фильме 1977 года «Служебный роман». Всего актриса снялась более чем в 80 фильмах.

С конца 1950-х она играла в театре «Современник». Позднее актриса основала детский музыкальный театр «Экспромт» при ГИТИСе, где была главным режиссером.

Иванова также известна как автор песни «Только мне все кажется, почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется». Ее мужем был бард Валерий Миляев.