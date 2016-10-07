МЭР предложил разрешить интернет-торговлю ювелирными изделиями

Минэкономразвития предложило частично отменить запрет о продаже в интернете драгоценных и редкоземельных металлов, изделий из них, а также драгоценных камней и изделии из них. Речь идет о ювелирных изделиях, сообщает «Коммерсантъ».

Минэкономразвития планирует легализовать торговлю драгоценностями в интернете к началу 2017 года.

«Коммерсантъ» сообщает, что первое обсуждение поправки может состояться уже 14 октября на первом заседании подкомиссии по электронной торговле. Минэкономики, Минпромторг, Минфин и Роспотребнадзор к 15 ноября планируют внести свои проекты нормативных актов, снимающих запрет на дистанционную торговлю ювелирными изделиями.

Представитель компании «Адамас», которая торгует ювелирными изделиями с 2013 года, заявил, что запрет на практике почти не ощущается. Он пояснил, что более высокую юридическую силу имеет ГК РФ и закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», который не предусматривает запрета на свободную реализацию ювелирных изделий.