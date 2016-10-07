Кадыров ответил на критику Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram осудил заявление президента Союза MMA Федора Емельяненко о недопустимости проведения детских турниров по смешанным единоборствам.

Напомним, особый общественный резонанс вызвало сообщение о проведении детского турнира по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном.

Министерство спорта России заявило, что хочет разобраться в ситуации с показательным турниром по смешанным единоборствам, который был проведен в Грозном среди детей.

Детский обмудсмен Анна Кузнецова начала проверку в связи с проведением детского турнира по смешанным единоборствам в Грозном.