Кадыров ответил на критику Емельяненко

Руководство страны ставит перед обществом, властью и СМИ задачу заниматься вопросами патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, пропагандировать здоровый образ жизни, высокую нравственность, духовность. Это основа стабильности и могущества страны. Ситуация вызывает тревогу. Только в первом полугодии против детей совершено 50256 преступлений, включая убийства и насильственные действия сексуального характера. Никто за нас не решит проблему, если каждый не поймёт свою ответственность перед будущим. Но нередко те, кто в этом должны показывать пример, занимают странную позицию. Я с пониманием отнёсся бы к ответам и реакции Фёдора Емельяненко на показательное выступление мальчиков в ходе турнира Grand Prix Akhmat-2016, если бы он начал, сказав доброе слово о турнире и его значении. Как русский богатырь и патриот поздравил бы Чечню с праздниками, отметил бы факт розыгрыша первого пояса ММА, хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт. А так его заявления вызывают ряд вопросов. Странно выглядит и резонанс, провоцируемый Фёдором, ибо каждый обязан начинать с себя и семьи. Это касается и близких. Но выставлять фото чужих детей, и провоцировать под ним нелестные комментарии, есть прямое нарушение этики и морали. Мы в Чечне используем все формы и методы для выполнения поручения Руководства России, активно приобщаем детей и молодёжь к спорту. В Чечне нет детдомов, приютов, беспризорных детей. Нет преступлений против детей или это большая редкость. Нигде не ведётся такая комплексная работа по защите прав детей, как в Чечне. Почему именно показательный поединок, в форме детской игры, воспринят как ужас, а не то, что война унесла жизни 13987 детей, погибли сотни тысячи человек, пять тысячи человек пропали без вести, разрушены до основания Грозный и вся Чечня. Говорили вы про ужас, когда всё это происходило? Стоит даже чихнуть, начинаются сказки про налоги. Мы также платим налоги, поставляем лучшую в мире нефть, газ! А дотации получаем, как и многие регионы. Мы с детства растим патриотов и защитников России. Фёдор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают! #Кадыров #Россия #Чечня

