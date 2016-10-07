В интернет-голосовании за символы новых банкнот победили Казань и Севастополь

Победителями интернет-голосования по выбору символов новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей стали Севастополь и Казань. Это следует из данных, размещенных на сайте Твоя-россия.рф, который использовался Центробанком для подсчета голосов.

За Севастополь отдали голоса 428 тысяч участников, за Казань — почти 422 тысячи пользователей.

На третьем месте Дальний Восток, за который проголосовали почти 416 тысяч человек. Затем идет Волгоград (413,6 тысячи голосов) и Сочи (414,2 тысячи).

Как сообщается на сайте, эти результаты не окончательные. Победители будут выбраны в прямом эфире телеканала «Россия 1» в 19:00 мск.

Там можно будет проголосовать за регион при помощи СМС.