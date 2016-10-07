Госдеп призвал расследовать удары по Алеппо как военные преступления

В США считают необходимым расследовать удары российской и сирийской правительственной авиации по Алеппо как военные преступления. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает RT.

«Россия и режим [президента Сириии Башара Асада] должны миру больше, чем объяснения того, почему они продолжают наносить удары по больницам, медучреждениям, а также женщинам и детям», — заявил Керри перед встречей с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эро.

«Это действия, которые требуют проведения соответствующего расследования как военные преступления», — добавил глава Госдепартамента.

«Те, кто осуществил их, будут и должны отвечать за произошедшее», — отметил он.

Запад обвиняет Россию в бомбежках Алеппо, в том числе мирного населения этого сирийского города, находящегося под контролем повстанцев, противостоящих Асаду.

В Москве отвергают обвинения в ударах по мирным жителям.