Украина не поздравила Путина с днем рождения

Президенту России Владимиру Путину сегодня исполнилось 64 года. Многие зарубежные коллеги поздравили его, однако руководство Украины воздержалось от поздравлений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«В первую очередь, конечно, были телефонные звонки коллег по СНГ и интеграционным процессам. Звонили Назарбаев (президент Казахстана), Мирзиёев (врио президента Узбекистана), Алиев (президент Азербайджана), Атамбаев (президент Киргизии), Рахмон (президент Таджикистана). Они поздравили в числе первых», — отметил Песков.

Пресс-секретарь также сообщил о большом поступлении поздравительных телеграмм.

«Когда говорят главы государств, они, конечно, не ограничиваются только поздравительной частью, но и используют возможность контакта для обсуждения каких-то субстантивных вопросов», — добавил Песков.