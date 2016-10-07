Песков объяснил возможное возвращение военных баз на Кубу и во Вьетнам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал возможное размещение российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме с последними изменениями в международной обстановке и режиме международной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

«Международная обстановка — она не статична, она достаточно подвижна. Вы видите, что последние два года внесли вообще в международные дела и в режим международной безопасности существенные коррективы, поэтому, естественно, все страны, в соответствии со своими национальными интересами, оценивают эти изменения и предпринимают определенные меры в том русле, которое считают нужным», — сказал Песков. Но подробную информацию он предложил запросить в Минобороны РФ.

7 октября заместитель главы Минобороны Николай Панков на пленарном заседании Госдумы заявил, что Минобороны России прорабатывает вопросы возвращения на Кубу и во Вьетнам.