Песков рассказал о личной просьбе бывшего охранника Путина о переводе в Москву

Бывший охранник президента Владимира Путина Евгений Зиничев, два месяца проработавший врио губернатора Калининградской области, лично просил главу государства перевести его в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Я, собственно, исхожу из того, что он лично обращался с просьбой к президенту перевести его в Москву, но куда именно и на какую должность, насколько я знаю, президент пока не принял каких-то решений», — заявил Песков.

По его словам, прекращение работы Зиничева в качестве врио руководителя Калининградской области было «связано исключительно с личной просьбой и связано с семейными обстоятельствами».

В 2015-2016 годах Зиничев возглавлял управление ФСБ по Калининградской области. До этого он работал в охране Путина.