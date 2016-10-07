Украинский и чеченский бойцы ММА сразятся из-за спора о детских боях

Украинский боец смешанных единоборств (MMA) Никита Крылов заявил в инстаграме, что готов провести бой с чеченским спортсменом Абдулкеримом Эдиловым. Тот принял предложение.

Конфликт между спортсменами произошел после боев по MMA в Грозном, в которых участвовали дети, в том числе сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова 8, 9 и 10 лет. Все они одержали победу над соперниками.

После мероприятия, которое в Чечне назвали показательным, с критикой выступил президент Союза MMA России Федор Емельяненко. Он заявил, что детские бои, тем более без защитных приспособлений, недопустимы.

Следом за этим ряд чеченских деятелей, включая Кадырова, выступили с нападками на Емельяненко.

Эдилов, в частности, написал в инстаграме: «То, что было сказано Федором — это бред полный, неудачная попытка дать о себе забытом вспомнить, хотя бы таким ничтожным способом стать частью прошедшего турнира Grand-Prix Akhmat».

В ответ Крылов написал: «Федор Емельяненко говорит о том, что у него вызывают недоумение детские бои. Говорит без единого грязного слова, как принято говорить мужчине.

Вместо объяснений, что такое показательный бой, сразу несколько человек, которых он вообще не упоминал, провели у себя в инстаграмах тренировку культурного общения со словами "петух", "черный пиар", "зависть", "кто такой?" Если детские бои вы называете воспитанием подрастающего поколения, то кто тогда воспитатели?»

И предложил чеченскому спортсмену сразиться на ринге. Тот предложение принял.