Москва согласилась на выход боевиков с оружием из Алеппо

Москва готова поддержать инициативу спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры и обеспечить выход подразделений, воюющих с президентом Сирии Башаром Асадом, из сирийского Алеппо. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров привел данные ООН, согласно которым, в городе находятся около 6-8 тысяч повстанцев, из них по разным оценкам, до половины — это участники группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

«Я услышал его заявление, касающееся только "ан-Нусры", — сообщил Лавров. — Ради бога, если "ан-Нусра" с оружием уйдет в сторону Идлиба, где базируются ее основные силы. Ради спасения Алеппо мы будем готовы поддержать такой подход и будем готовы призвать сирийское правительство с этим согласиться».

Он добавил, что Россия готова предоставить возможность покинуть город и оставшейся части боевиков.

«Если она хочет уйти с оружием — пожалуйста. Здесь вопросов не возникает», — сказал он.

Лавров предположил, что «те, кто с "ан-Нусрой" не уйдет, должны четко от нее отмежеваться, на бумаге, официально».

«И может быть тогда правительственные структуры, полиция и эти вооруженные оппозиционеры смогут сформировать какие-то совместные органы правопорядка, чтобы поддерживать там нормальную жизнедеятельность», — отметил глава МИДа.