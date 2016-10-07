Фигуранта «болотного дела» из Астрахани признали невменяемым

Астраханский оппозиционер Максим Панфилов, задержанный по «болотному делу» в апреле 2016 года, признан невменяемым «по совокупности заболеваний». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Панфилова Сергея Панченко.

Оппозиционер принимал участие в акции протеста на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Ему 30 лет. Он стал 36-м фигурантом «болотного дела».

Мать активиста Маринм Данилкина ранее сообщала, что у Панфилова диагностирован синдром Туретта.

«Материалы в отношении Панфилова будут выделены в отдельное производство и направлены в суд для вынесения решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера», — заявил защитник.