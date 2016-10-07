Маркин освобожден от должности

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин освобожден от занимаемой должности указом президента. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

14 сентября СМИ впервые сообщили, что Владимир Маркин уходит с поста официального представителя СКР.

Также стало известно, что он будет работать в сфере, никак не связанной с его нынешней деятельностью. В частности, может занять должность заместителя гендиректора энергетической компании «Русгидро».

21 сентября Маркин подтвердил информацию о своем уходе.

«Теперь могу официально сказать, что я принял решение завершить работу в Следственном комитете, и подал рапорт об отставке по собственному желанию», — заявил он.

Владимир Маркин отказался говорить о своей новой должности до официального увольнения. Однако сообщил, что будет по возможности оказывать СКР методическую помощь, а также, если будет время, участвовать и в творческих проектах.

СМИ сообщили, что Маркин может принять участие в создании специализированного канала под названием «Следком-ТВ».