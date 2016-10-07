Маркин признал переход в «РусГидро»

Владимир Маркин рассказал о своей новой работе после ухода с поста официального представителя Следственного комитета России. Он перейдет на должность первого заместителя генерального директора «РусГидро», сообщает ТАСС.

«Да, я подтверждаю», - сказал он агентству.

Ранее президент России Владимир Путин освободил своим указом Маркина от должности руководителя управления Следственного комитета РФ по взаимодействию со СМИ.

14 сентября СМИ сообщили, что он будет работать в сфере, никак не связанной с его нынешней деятельностью. В частности, может занять должность заместителя гендиректора энергетической компании «Русгидро».